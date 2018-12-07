В Беларуси с начала года задержали более 20 объявленных в международный розыск людей

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2018 году задержаны свыше 20 человек, объявленных в международный розыск, некоторые из них выданы за границу. Об этом ведомственной газете МВД "На страже" рассказал заместитель начальника Национального центрального бюро Интерпола подполковник милиции Александр Тимошенко, сообщает БЕЛТА.

"В 2018 году в Беларуси задержаны свыше 20 объявленных в международный розыск лиц, девять человек уже выданы за границу. За прошедшие годы по ходатайству зарубежных коллег подобная мера применена более чем к 100 иностранцам и лицам без гражданства, местонахождение которых устанавливалось по линии Интерпола. В большинстве случаев это жители стран-соседок и государств СНГ. Однако в руках отечественных стражей порядка также оказывались выходцы из Китая, Турции, Вьетнама, Иордании, Ливана, Сирии. Один из последних примеров - задержание прибывшего в республику мужчины, разыскиваемого за участие в террористической организации ИГИЛ и обвиняемого в нескольких убийствах", - рассказал Александр Тимошенко.

Благодаря усилиям офицеров бюро в последние годы за границей удалось обнаружить следы более 70 пропавших без вести, всего же в этом списке около 400 человек. Причины, по которым связи с родственниками прерываются, разные: кто-то не хочет давать о себе знать, а другие не могут этого сделать. Нескольких белорусов, приговоренных к длительным срокам заключения, в 2016 и 2017 годах сотрудники НЦБ разыскали в США и Бельгии.

Арсенал инструментов, используемых офицерами НЦБ Интерпола для обнаружения скрывшихся преступников и без вести пропавших, постоянно расширяется. Динамичное развитие службы, укрепление международных связей в том числе способствует повышению потенциала территориальных подразделений милиции в изобличении злоумышленников. Имеющиеся в распоряжении сотрудников бюро ресурсы станут важным подспорьем для стражей правопорядка при проведении в нашей стране в 2019 году масштабного спортивного первенства - II Европейских игр.-0-