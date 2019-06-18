В Беларуси с начала года зафиксировано более десяти несанкционированных полетов беспилотников

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала года зафиксировано более десяти несанкционированных полетов беспилотных летательных аппаратов, сообщили БЕЛТА в отделе информации Генеральной прокуратуры.
В надзорном ведомстве отметили, что масштабы использования беспилотников, в том числе незаконного, расширились. С начала года зафиксировано свыше десятка несанкционированных полетов таких аппаратов. По ряду фактов личности операторов установлены - они привлечены к административной ответственности. Наибольшую угрозу для безопасности воздушного пространства представляет запуск беспилотников в районе аэропортов, особенно когда они приближаются к воздушным судам.
Законодательно установлен перечень зон, где в стране запрещены полеты этих аппаратов. Министерство транспорта и коммуникаций разработало проект правил по организации и выполнению полетов такими летательными аппаратами, но пока их не утвердило.
Использование беспилотников и авиамоделей в местах соревнований, у гостиниц и специально оборудованных местах для болельщиков запрещено на время II Европейских игр. Это предусмотрено указом от 20 мая 2019 года №191 "О мерах безопасности в период проведения II Европейских игр 2019 года".-0-
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