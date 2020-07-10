В Беларуси с начала года зарегистрировано 382 случая незаконной рубки - Минлесхоз

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала года зарегистрировано 382 случая незаконной рубки, рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"По состоянию на 9 июля зарегистрировано 382 случая незаконной рубки. В соответствии со ст.15.22 КоАП незаконная рубка либо повреждение до степени прекращения роста, уничтожение древесно-кустарниковой растительности в природоохранных, рекреационно-оздоровительных и защитных лесах влекут наложение штрафа в размере от 5 до 50 базовых величин (1 БВ - Br27), на индивидуального предпринимателя - от 20 до 200 БВ, а на юридическое лицо - от 50 до 300 БВ, - отметил Валентин Шатравко. - Те же деяния, совершенные в эксплуатационных лесах, влекут наложение штрафа в размере до 30 базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от 10 до 150 БВ, а на юридическое лицо - от 20 до 200 БВ".

Незаконно заготовленная лесная продукция подлежит изъятию и передаче юридическому лицу, ведущему лесное хозяйство, для ее использования или реализации. При невозможности или экономической нецелесообразности ее изъятия, передачи и реализации взыскивается стоимость незаконно заготовленной лесной продукции в порядке и размерах, определяемых Советом Министров.

Также подлежит возмещению в доход республиканского бюджета вред, причиненный лесам.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке