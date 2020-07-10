ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 10 июля 2020
Минск Переменная облачность +21°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:01 В Беларуси с начала года зарегистрировано 382 случая незаконной рубки - Минлесхоз Общество
17:53 Лесная охрана с начала года привлекла к административной ответственности 1755 нарушителей Общество
17:49 В Беларуси в этом году произошло 828 лесных пожаров Общество
17:47 Партия антиВИЧ-препаратов на $35 тыс. поступила в Беларусь из Индии Общество
17:42 Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля Калейдоскоп
17:37 В Скиделе к областным "Дажынкам" модернизируют Дом культуры и приведут в порядок соцобъекты Регионы
17:32 CERT.BY призывает соблюдать цифровую гигиену, чтобы избежать утечки персональных данных Общество
17:15 ЦТ по физике прошло без нарушений Общество
17:05 Оперативным решением споров при перемещении товаров в ЕАЭС займется комитет во главе с Мясниковичем Экономика
17:01 Витебское "Модерн-Экспо" запустит новую покрасочную линию и создаст около 100 рабочих мест Регионы
16:57 Власти Турции разрешили использовать собор Святой Софии в качестве мечети В мире
16:54 В Москве неизвестные сообщили о минировании здания МИД России В мире
16:42 Минивэн сбил мужчину в Полоцком районе Происшествия
16:35 Денежные премии из спецфонда Президента Беларуси получат 326 одаренных учащихся и студентов Президент
16:21 МЗП и денежные доходы населения за июнь не индексируются - Минтруда Общество
16:12 Ермашевич: женский бокс в Беларуси стабильно развивается Спорт
16:11 Мужчина утонул в озере в Пуховичском районе Происшествия
16:07 Исаченко: условия для бизнеса на селе созданы, нужно лишь найти свою нишу Регионы
16:04 Инфляция в Беларуси в июне составила 0,2% Экономика
16:03 Проект указа об изменениях в правила охоты находится на рассмотрении в правительстве Общество
15:51 Совет ЕЭК одобрил проект соглашения об упрощении транзита в ЕАЭС Экономика
15:47 Лукашенко утвердил кредитное соглашение с ЕБРР для реконструкции трассы М3 Президент
15:47 Более половины россиян ожидают ухудшения благосостояния в 2020 году В мире
15:42 Волонтерская акция помощи ветеранам "Волна памяти" стартовала в Гродненской области Регионы
15:41 Картонный завод в Добруше планируют запустить в конце года Регионы
15:38 Главное в цитатах: Лукашенко о примере другим при пандемии, зарплатах у частников и планах на будущее Президент
15:33 В СПК "Прогресс-Вертелишки" достигли рекордной урожайности озимого ячменя - 121 ц/га Регионы
15:25 Субботин посетил инновационные агрообъекты Оршанского района Регионы
15:20 Полузащитник Дэвид Тве перешел из "Энергетика-БГУ" в брестское "Динамо" Спорт
15:16 Дизайн посуды с национальной символикой разработают на Добрушском фарфоровом заводе Регионы
Все новости
Все новости
Общество
10 июля 2020, 18:01

В Беларуси с начала года зарегистрировано 382 случая незаконной рубки - Минлесхоз

Валентин Шатравко
Валентин Шатравко

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала года зарегистрировано 382 случая незаконной рубки, рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"По состоянию на 9 июля зарегистрировано 382 случая незаконной рубки. В соответствии со ст.15.22 КоАП незаконная рубка либо повреждение до степени прекращения роста, уничтожение древесно-кустарниковой растительности в природоохранных, рекреационно-оздоровительных и защитных лесах влекут наложение штрафа в размере от 5 до 50 базовых величин (1 БВ - Br27), на индивидуального предпринимателя - от 20 до 200 БВ, а на юридическое лицо - от 50 до 300 БВ, - отметил Валентин Шатравко. - Те же деяния, совершенные в эксплуатационных лесах, влекут наложение штрафа в размере до 30 базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от 10 до 150 БВ, а на юридическое лицо - от 20 до 200 БВ".

Незаконно заготовленная лесная продукция подлежит изъятию и передаче юридическому лицу, ведущему лесное хозяйство, для ее использования или реализации. При невозможности или экономической нецелесообразности ее изъятия, передачи и реализации взыскивается стоимость незаконно заготовленной лесной продукции в порядке и размерах, определяемых Советом Министров.

Также подлежит возмещению в доход республиканского бюджета вред, причиненный лесам.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
лесное хозяйство Министерство лесного хозяйства штраф
Новости рубрики Общество
Во время онлайн-конференции Лесная охрана с начала года привлекла к административной ответственности 1755 нарушителей
Валентин Шатравко В Беларуси в этом году произошло 828 лесных пожаров
Фото из архива Партия антиВИЧ-препаратов на $35 тыс. поступила в Беларусь из Индии
Фото из архива CERT.BY призывает соблюдать цифровую гигиену, чтобы избежать утечки персональных данных
Фото из архива ЦТ по физике прошло без нарушений
Фото из архива МЗП и денежные доходы населения за июнь не индексируются - Минтруда
Главное
Во время посещения ЗАО "Атлант" "Это пример для других" - Лукашенко о работе "Атланта" в период пандемии
Лукашенко рассказал о планах развития экономики Беларуси на ближайшее будущее
В Беларуси выздоровели и выписаны 54 254 пациента с COVID-19
"Минск Мир": жилье покупают здесь! В столичном комплексе - летняя акция и сразу три новых дома
Топ-новости
Главное в цитатах: Лукашенко о примере другим при пандемии, зарплатах у частников и планах на будущее
Лукашенко утвердил кредитное соглашение с ЕБРР для реконструкции трассы М3
Субботин посетил инновационные агрообъекты Оршанского района
МТС Cloud предлагает резервное копирование и восстановление данных в облаке на базе решений Veeam
ПВТ принял 71 нового резидента
Партия антиВИЧ-препаратов на $35 тыс. поступила в Беларусь из Индии
Обновленную противотанковую ракету испытали на Обуз-Лесновском полигоне
Нацбанк предлагает обсудить изменения в гарантированном возмещении банковских вкладов физлиц
Проект указа об изменениях в правила охоты находится на рассмотрении в правительстве
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля
"Белавиа" временно не принимает к перевозке домашних питомцев на чартерных рейсах
Состоялась жеребьевка четвертьфиналов футбольной Лиги чемпионов
Один из выходов станции метро "Пушкинская" в Минске закроют на ремонт до 31 июля
ГАИ проведет массированную отработку трассы Р53
Названы лучший хоккеист и тренер по версии Федерации хоккея Беларуси
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.