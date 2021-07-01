В Беларуси с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 196 случаев лесных возгораний

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 1 июля 2021
Минск Переменная облачность +27°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:48 Беларусь заинтересована в реализации цифровой повестки совместно с Россией и ЕАЭС - Петришенко Политика
13:46 Мусоровоз сбил 11-летнюю велосипедистку в Пружанах Происшествия
13:45 На Россию приходится более 50% экспорта Гродненской области - Караник Экономика
13:37 Минлесхоз напомнил о правилах сбора ягод и грибов в Беларуси Общество
13:32 Петришенко: многие технологичные разработки по союзным программам получили международное признание Общество
13:26 Сухие завтраки "Витьба": узнали почему спрос на них растет и на что обратить внимание из последних новинок Экономика
13:24 Доллар и евро на торгах 1 июля подешевели, российский рубль подорожал Экономика
13:22 Более сотни мероприятий пройдет в Минске в День Независимости Регионы
13:21 Лукашенко: ключевая задача - повышение глобальной конкурентоспособности стран Президент
13:14 Союз Беларуси и России прошел проверку временем - Кочанова Общество
13:14 Цифровизация - это не только окно возможностей, но и источник глобальных вызовов - Кочанова Общество
13:08 Лукашенко: молодежную политику надо сделать одним из главных приоритетов Союзного государства Президент
13:08 Лукашенко: союз Беларуси и России - ценность, которую необходимо передать будущим поколениям Президент
13:05 Лукашенко: надо укреплять союзные СМИ и усиливать их влияние на информационном поле Президент
13:03 Форум регионов Беларуси и России стал одним из знаковых событий в жизни двух стран - Кочанова Общество
12:59 Лукашенко предложил разработать стратегию интеграции Союзного государства до 2030 года Президент
12:58 Лукашенко считает, что Беларуси и России надо наращивать совместные усилия в кибербезопасности Президент
12:53 В Белгороде задержали сторонников украинской неонацистской организации, планировавших вооруженные нападения В мире
12:50 Эксперт рассказала об успешном опыте Финляндии в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями Общество
12:50 Лукашенко: Беларусь и Россия не просто выдержат атаки Запада, но и используют их для усиления сотрудничества Президент
12:49 Лукашенко на Форуме регионов Беларуси и России: пришло время выработать ориентированную на практику совместную цифровую повестку Президент
12:49 Лукашенко о санкциях: это попытки устранить экономических конкурентов и наложить лапу на ресурсы Президент
12:48 Цифровизация должна быть ориентирована на развитие реальных производств и улучшение жизни людей - Лукашенко Президент
12:44 Форум регионов Беларуси и России приобрел статус значимого и результативного события - Матвиенко Общество
12:42 Лукашенко назвал БелАЭС самым грандиозным белорусско-российским проектом последних десятилетий Президент
12:41 Лукашенко: Форум регионов стал важнейшим экономическим и коммуникационным проектом Союзного государства Президент
12:38 Путин: вопрос сохранения памяти о Великой Победе всегда должен быть в фокусе внимания Союзного государства Общество
12:37 Водитель мопеда пострадал в столкновении с легковушкой в Глуске Происшествия
12:35 Путин: Беларусь для России не просто добрый сосед, а прежде всего ближайший союзник Политика
12:30 Россия продолжит оказывать помощь Беларуси в условиях непрекращающегося внешнего давления - Путин Политика
Все новости
Все новости
Общество
01 июля 2021, 12:00

В Беларуси с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 196 случаев лесных возгораний

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 196 случаев лесных возгораний. Об этом сегодня журналистам рассказал начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Сергей Чернявский в пресс-центре БЕЛТА.

"В лесохозяйственных учреждениях страны продолжается пожароопасный сезон, который начался в апреле. На 1 июля в лесном фонде зарегистрировано 196 случаев лесных возгораний, которые произошли на общей площади 248,1 га. За аналогичный период 2020 года количество подобных пожаров составляло 823 случая на площади 6 463,5 га", - рассказал Сергей Чернявский.

Основными причинами возникновения пожаров стали неосторожное обращение с огнем, выжигание сухой травянистой растительности и природные явления, в частности, - удары молний.

По словам начальника управления лесного хозяйства, для тушения лесных пожаров в системе министерства созданы и функционируют 259 пожарно-химических станций и 668 пунктов противопожарного инвентаря. Численность команд и бригад, которые осуществляют непосредственное тушение возгораний в лесном фонде, составляет 4 379 человек. "Ежегодно обновляем парк пожарных автомобилей для усиления материально-технической базы и для эффективного тушения возгораний", - отметил Сергей Чернявский.

Наблюдать за ситуацией в лесах и предупреждать загорание лесов на больших площадях также помогают 667 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, оборудованных 658 системами видеонаблюдения. Кроме этого, для предотвращения лесных пожаров и их успешного тушения в Беларуси созданы новые противопожарные разрывы на протяжении 43,2 км и минерализованные полосы на протяжении 60,0 тыс. км, приобретено 4 пожарных автомобиля, 102 мотопомп, 6 воздуходувок, 1 350 ранцевых лесных огнетушителей, 34 580 пожарных рукавов, 4 800 кг огнегасящего вещества и 11 единиц лесопожарных модулей.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
лесное хозяйство пожар
Новости рубрики Общество
Фото из архива Минлесхоз напомнил о правилах сбора ягод и грибов в Беларуси
Игорь Петришенко. Фото из архива Петришенко: многие технологичные разработки по союзным программам получили международное признание
Фото из архива Союз Беларуси и России прошел проверку временем - Кочанова
Наталья Кочанова. Фото из архива Цифровизация - это не только окно возможностей, но и источник глобальных вызовов - Кочанова
Наталья Кочанова. Фото из архива Форум регионов Беларуси и России стал одним из знаковых событий в жизни двух стран - Кочанова
Фото из архива Эксперт рассказала об успешном опыте Финляндии в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Главное
Лукашенко: Форум регионов стал важнейшим экономическим и коммуникационным проектом Союзного государства
Лукашенко назвал БелАЭС самым грандиозным белорусско-российским проектом последних десятилетий
Цифровизация - это не только окно возможностей, но и источник глобальных вызовов - Кочанова
25 лет Республиканскому унитарному предприятию по надзору за электросвязью "БелГИЭ"
Топ-новости
Лукашенко о санкциях: это попытки устранить экономических конкурентов и наложить лапу на ресурсы
Лукашенко: Беларусь и Россия не просто выдержат атаки Запада, но и используют их для усиления сотрудничества
Россия продолжит оказывать помощь Беларуси в условиях непрекращающегося внешнего давления - Путин
Петришенко: многие технологичные разработки по союзным программам получили международное признание
Андрейченко принял участие в заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ
Более сотни мероприятий пройдет в Минске в День Независимости
Минлесхоз напомнил о правилах сбора ягод и грибов в Беларуси
Шпаковский: ЕС заключает соглашения об ассоциации не только для продвижения своих "ценностей", но и товаров
Хочешь выиграть 2000 рублей? Участвуй в конкурсе "Minsk World"!
Выдавать сертификаты ЦТ в Беларуси начнут с 16 июля
Изменены границы Витебской, Гомельской и Могилевской областей
За нарушение правил пожарной безопасности в белорусских лесах с начала года оштрафованы 98 человек
Белтелерадиокомпания прокомментировала приостановку сотрудничества с ЕВС
Теплая дождливая погода ожидается в Беларуси в выходные
Предприятия "Беллесбумпрома" увеличили экспорт почти на 36%
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021 Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.