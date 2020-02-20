20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси санитарно-карантинный контроль прошли около 460 тыс. человек, заявил сегодня журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

"По состоянию на 19 февраля санитарно-карантинный контроль прошли 459 957 человек, в том числе 1053 человека, находившиеся в КНР в течение предыдущих 14 дней, из них граждан КНР - 782. Всего за весь период профилактических мероприятий проведено 1557 лабораторных исследований", - рассказал Владимир Караник.

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Караник: у вернувшихся из Китая белорусов признаков коронавируса не выявлено "Все наши 15 граждан, которые находились в Ухане, благополучно вернулись на родину. Ни у кого не выявлено признаков коронавирусной инфекции, - сказал министр здравоохранения Владимир Караник.

Все 311 вернувшихся из КНР в Беларусь китайских студентов находятся под постоянным меднаблюдением "Всего в Беларусь с родины вернулись 311 китайских студентов. За всеми организовано постояннное медицинское наблюдение в СОК "Бригантина" и Минском областном центре медицинской реабилитации "Загорье", - сказал министр здравоохранения Владимир Караник.