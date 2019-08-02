В Беларуси считают важным выработать общие подходы к электронным доказательствам в суде

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо выработать общие подходы к вопросу использования в гражданском и экономическом судопроизводстве электронных доказательств. К такому выводу пришли участники круглого стола, который состоялся в Минске на базе Белорусского союза юристов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Верховного суда.

Как отметил зампредседателя Верховного суда, председатель судебной коллегии по экономическим делам Юрий Кобец, анализ судебной практики свидетельствует о росте количества дел, по которым стороны представляют в суд сведения о фактах, зафиксированные на технических носителях информации (лазерных дисках, флеш-картах, жестких дисках ноутбуков, картах памяти мобильных телефонов, аудио- и видеопленках, серверах интернета), а также распечатки такой информации. Обобщенно все эти доказательства можно назвать электронными, и, несмотря на то, что в процессуальных кодексах такое понятие пока не закреплено, оно уже встречается на практике и активно используется в современной литературе.

Особую актуальность вопросы, связанные с представлением, исследованием и оценкой электронных доказательств, приобретают в связи с цифровизацией деятельности судебной системы, а также в контексте разработки проекта единого процессуального кодекса, регулирующего судопроизводство по гражданским и экономическим делам.

В зависимости от содержания информации, зафиксированной на техническом носителе, электронные доказательства могут представляться и исследоваться по правилам, предусмотренным для письменных доказательств или звуко- и видеозаписей. Судья Верховного суда Константин Хаританюк считает, что с учетом специфики электронных доказательств, возможно, пришло время выделить их отдельно в процессуальных кодексах.

По словам замдиректора ИООО "Сорайнен и партнеры" кандидата юридических наук Анны Лаевской, пока есть неопределенность в законодательстве по широкому кругу вопросов и не сформирована достаточно объемная правоприменительная практика, общая для всех задача, чтобы те прогрессивные нормы, которые заложены в Гражданском кодексе (ГК), декрете от 21 декабря 2017 года №8 "О развитии цифровой экономики", указе от 18 апреля 2019 года №148 "О цифровых банковских технологиях", работали на практике. Поэтому важно выработать единые подходы в вопросах собирания, исследования, оценки и хранения электронных доказательств, что будет способствовать справедливому судебному разбирательству, обеспечению условий для эффективной защиты прав и законных интересов всех заинтересованных.

Во время круглого стола также выступил адвокат Кирилл Лаптев. По словам эксперта, стороны не так часто готовы обращаться в суд, имея в арсенале лишь электронные доказательства (электронную переписку, например). Поэтому правоприменительная практика не так быстро формируется, как хотелось бы. Однако информационные технологии стремительно развиваются и входят в жизнь каждого, упрощая те или иные процессы. Электронный документооборот между сторонами уже достаточно распространенная практика и вопрос лишь в том, как юристы к этому относятся.

Внесенные в ст.161 ГК изменения, которые расширили возможность использования иных средств подтверждения аутентификации подписантов, вступили в силу с февраля. Раньше для использования аналога собственноручной подписи необходимо было согласие сторон, что усложняло бизнес-коммуникацию. В действующей редакции ГК есть возможность это делать без предварительных условий. То есть заключать договор можно без так называемой мокрой подписи, поставленной на бумаге. По сути, этого договора может не быть в печатной версии вообще. Здесь, по словам адвоката, важно понимать, насколько юристы готовы принять новые сложившиеся условия, особенно в случаях взаимоотношений с иностранными контрагентами.-0-