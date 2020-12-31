В Беларуси сделают ставку на развитие внутреннего туризма в условиях пандемии

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В условиях распространения пандемии COVID-19 необходимо сделать акцент на развитии внутреннего туризма. Об этом шла речь на заседании коллегии департамента по туризму Министерства спорта и туризма, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Национального агентства по туризму.

"Дальнейшее развитие получат агроэкотуризм, культурно-познавательный туризм, оздоровительные туры. Новыми точками роста станут развитие делового туризма, разработка инновационных туров и экскурсий исходя из требований зеленой экономики, формирование экологических туристских троп с учетом природного ландшафта и культурно-исторических особенностей регионов Беларуси", - сообщили в Нацагентстве по туризму.

Будут разработаны новые туристические маршруты, в том числе виртуальные, а также трансграничные туристические маршруты, связанные с военно-патриотической тематикой и историко-культурным наследием, экологическим воспитанием.

Кроме того, предстоит сформировать современную инфраструктуру индустрии гостеприимства.

Коллегия прошла в формате видеоконференции с участием представителей областей республики, РУП "Центркурорт", Федерации профсоюзов. Основным вопросом для обсуждения стали предварительные итоги реализации госпрограммы "Беларусь гостеприимная" на 2016-2020 годы.-0-