В Беларуси сегодня есть все для достойной жизни каждого - Ананич

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня есть все для того, чтобы каждый человек жил достойно. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала заместитель председателя Белорусского союза женщин, заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Лилия Ананич - участница женского форума "За Беларусь".

"Женщины хотят сказать всем, что Беларусь не может быть территорией раздора, нестабильности, страной, которую раздирают противоречия. У нас сегодня есть все для того, чтобы каждый человек, каждая семья жили достойно, чтобы росли наши дети, получали образование, чтобы мы каждый день встречали с радостью, созидали свою страну. Поэтому сегодня, когда наша страна находится на таком судьбоносном этапе, когда белорусы сделали свой выбор, мы хотим громко на нашем женском форуме сказать - за Президента, за мир, спокойствие, стабильность, за развитие без потрясений, за нашу любимую Беларусь", - отметила Лилия Ананич.

Парламентарий подчеркнула, что детям не место на протестных мероприятиях. "У каждого нормального человека, я думаю, сердце просто останавливается, когда он видит эти кадры. Это безрассудство, безответственность, демонстрация слабости, когда родители прикрываются ребенком - самым святым. Я уверена, что у государства хватит мудрости образумить таких родителей. Очень важно, чтобы мы, женщины, не были безучастны, зная такие факты и такие семьи. Нам надо посмотреть, кто эти мамы. И если мы их знаем, то в том числе и добрым, нормальным соседским словом сказать: "Мамы, родители, не впутывайте детей, поберегите их. Потому что когда вы ведете детей на площади, на самом деле вы разрушаете их душу, психику. Потому что они после этих ваших хождений идут в школу, коллектив, к своим сверстникам, и вы их учите не единению, а агрессии", - сказала она.

Лилия Ананич добавила: "Женщины - за Беларусь, за мир. Мы победили и нашу победу никому не отдадим".

Женский форум "За Беларусь" прошел в "Минск-Арене" и объединил около 13 тыс. женщин разных сфер деятельности и профессий со всей Беларуси.-0-