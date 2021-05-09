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09 мая 2021, 09:00

В Беларуси сегодня празднуют День Победы

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9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республике Беларусь сегодня отмечается День Победы. Для белорусов это священный праздник, дань памяти, глубокого уважения и благодарности советским воинам, труженикам тыла, партизанам и подпольщикам - всем, кто приближал Победу.

Лукашенко: белорусы будут и впредь свято чтить и защищать правду о Великой Отечественной войнеЛукашенко: белорусы будут и впредь свято чтить и защищать правду о Великой Отечественной войне
Глава государства обратил внимание, что по прошествии времени в народной памяти не меркнет великий май 1945 года. "Гордимся нашими воинами-победителями! - подчеркнул Александр Лукашенко. - Уверен, что белорусы, воспитанные на примере мужества, стойкости и верности долгу, будут и впредь свято чтить и защищать правду о той войне".

Победа советского народа в Великой Отечественной войне была одержана 76 лет назад 9 мая 1945 года. Война длилась 1418 дней и ночей и началась на белорусской земле 22 июня 1941 года. В этом году исполнится 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны.

В первые дни войны вражеская авиация бомбила железнодорожные узлы, аэродромы, Брест, Гродно, Волковыск, Барановичи и другие белорусские города. На страну обрушился удар невиданной силы. Первыми врага встретили пограничники, но ни одна из застав не сдалась врагу и не оставила свой участок без приказа. Стойко держались защитники Брестской крепости, Минска, Могилева. 14 июля под Оршей против врага были впервые применены советские реактивные установки "Катюша". Сопротивление, оказанное врагу в боях на территории Беларуси, позволило сорвать немецкие планы стремительного наступления на Москву.

Однако, несмотря на проявленные мужество и героизм, территория Беларуси к началу сентября 1941 года была оккупирована немцами. После начала оккупации в Беларуси развернулось невиданное по своей массовости и упорству сопротивление врагу. Главной формой всенародной борьбы стало партизанское движение, в котором за годы Великой Отечественной войны участвовали более 374 тыс. партизан, свыше 70 тыс. человек насчитывало антифашистское подполье. В партизанских отрядах вместе с белорусами сражались представители разных народов Советского Союза и антифашисты из европейских стран. В годы войны существовали около 30 партизанских зон, территорию которых немцам так и не удалось оккупировать.

Белорусы - одна из наиболее пострадавших в результате войны наций. Гитлеровцы провели в Беларуси свыше 140 карательных операций, во время которых полностью или частично уничтожили 5454 деревни. Трагическим символом массового уничтожения мирного населения стала деревня Хатынь, в которой были убиты 149 жителей и сожжены 28 дворов. Судьбу Хатыни разделили 618 деревень, 188 из них не были восстановлены.

На территории Беларуси существовало около 250 лагерей советских военнопленных и 350 мест принудительного содержания населения. В их числе четвертый по величине в Европе лагерь смерти Тростенец, где были уничтожены более 200 тыс. человек.

В боевых действиях в годы войны участвовали 34,4 млн советских военнослужащих, в том числе более 1,3 млн белорусов и уроженцев Беларуси. За мужество и героизм свыше 300 тыс. из них награждены орденами и медалями. 444 воинам присвоено почетное звание Героя Советского Союза, из них 88 участникам подполья и партизанского движения в Беларуси, 70 человек стали полными кавалерами ордена Славы, 4 белоруса - дважды Героями Советского Союза.

Беларусь в войне утратила более половины своего национального богатства. Было разрушено и сожжено 209 городов и районных центров, 9200 деревень. Огромны были людские потери. По данным современных исследователей, за годы Великой Отечественной войны погибли от 2,5 до 3 и более млн жителей Беларуси.

Вклад белорусского народа в Великую Победу, в дело разгрома фашизма получил признание во всем мире. Международная конференция, созванная 27 апреля 1945 года в Сан-Франциско для образования ООН, приняла решение о включении БССР в число стран - учредителей этой международной организации.

В Беларуси память о Великой Отечественной войне сохраняется на протяжении всех послевоенных лет. За проявленные массовые героизм и мужество в борьбе против агрессоров столице Беларуси городу Минску в числе 12 городов бывшего Советского Союза было присвоено почетное звание города-героя. Звание крепости-героя получила Брестская крепость. Наградами отмечены другие города Беларуси.

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О жертвах войны и подвиге народа свидетельствуют многочисленные обелиски, памятники, мемориальные комплексы, Курганы Славы. В Беларуси их почти 6 тыс. Важным научным и культурным учреждением является Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Памятником подвигу белорусского народа стало 146-томное собрание историко-документальных хроник "Память", в издании которого принимало участие Белорусское телеграфное агентство.

В этом году к годовщине Победы в Великой Отечественной войне приурочено множество различных мероприятий, акций, проектов, конкурсов, которые проходят по всей стране. Белорусский республиканский союз молодежи в рамках патриотического проекта "Цветы Великой Победы" организовал более 500 мероприятий по всей Беларуси. Работники различных сфер от министров до военнослужащих и преподавателей вузов на протяжении нескольких дней торжественно поздравляют ветеранов ВОВ. Музеи и библиотеки по всей стране проводят различные тематические мероприятия и выставки. В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны накануне праздника состоялся некоммерческий показ анимационного фильма "263 ночи", который является совместным проектом Беларуси, России и Израиля. Важной составляющей празднования Дня Победы являются мероприятия, направленные на улучшение условий жизни ветеранов войны, а также работы по благоустройству мемориалов, обелисков и памятников.-0-

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