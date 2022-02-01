В Беларуси сегодня завершается образование участков для голосования на референдуме

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня завершается образование участков для голосования, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко.

"Созданы 153 территориальные комиссии. Сегодня последний день образования участков для голосования. Сколько их будет сформировано, будем знать уже завтра. Если по аналогии с президентскими выборами 2020 года, их было 5723 в стране создано", - рассказал Игорь Карпенко.

Не позднее 6 февраля мы должны образовать участковые комиссии, добавил он.

Президент Беларуси 20 января подписал указ "О назначении республиканского референдума". Основной день голосования назначен на 27 февраля. Проголосовать за изменения и дополнения в Основной закон можно будет и досрочно: с 22 по 26 февраля включительно.-0-

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