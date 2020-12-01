1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сертификат соответствия новому стандарту на услуги гостиниц впервые вручен санаторию, который получил категорию "пять звезд", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Это первый в республике сертификат, который подтверждает соответствие услуг гостиниц новому государственному стандарту СТБ 2577-2020 "Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения. Общие требования и классификация". Это также первый сертификат, который получает санаторий. Ранее такие объекты размещения не имели возможности получить независимую оценку и соответствующую категорию.

СТБ 2577-2020 "Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения. Общие требования и классификация", разработанный Белорусским государственным институтом стандартизации и сертификации, введен в действие с 1 октября 2020 года. Документ устанавливает общие требования к гостиницам и аналогичным средствам размещения: курортным отелям, гостиницам, находящимся в здании или на территории памятников архитектуры, оказывающим оздоровительные услуги, апарт-отелям, санаториям, пансионатам, домам отдыха, бунгало, фермерским гостевым домам, хостелам и т.д. В нем учтены российские требования, а также подходы к европейской классификации.

Стандарт устанавливает несколько этапов классификации гостиниц, основанной на комплексе требований к материально-техническому обеспечению гостиницы, номенклатуре и качеству оказываемых услуг, уровню обслуживания. Определено шесть категорий - от одной до пяти звезд и без звезд. Претендовать на "звезды" теперь могут и санатории, и дома отдыха.

Переход гостиниц, уже имеющих сертификат соответствия и категорию, на новый стандарт будет постепенным. Их оценка и классификация на соответствие СТБ 2577-2020 будет проводиться при проведении плановой периодической оценки в течение всего переходного периода, т.е. до 1 сентября 2021 года.

Если гостиницы или аналогичные средства размещения желают уже сейчас получить сертификат на соответствие новому стандарту, они могут обратиться в аккредитованные органы по сертификации. Сегодня провести работы по сертификации по СТБ 2577-2020 можно в БелГИСС.

С мая этого года на портале качество.бел работает онлайн-ресурс "Сертифицированные отели Республики Беларусь" (https://hotels.gskp.by). На нем аккумулируется информация об отелях республики, прошедших добровольную сертификацию и классификацию и тем самым официально подтвердивших категорию. Здесь представлены общие сведения (категория, адрес, номер сертификата) о 56 отелях.-0-