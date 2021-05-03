3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сегодняшний день в Беларуси сеть почтовой связи насчитывает более 4 тыс. объектов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства связи и информатизации.

Специальное разрешение (лицензию) на оказание услуг почтовой связи общего пользования имеют 27 операторов почтовой связи, из них на пересылку почтовых отправлений - 20, на прием подписки на печатные средства массовой информации - 2, на доставку печатных СМИ - 2, на прием подписки и доставку печатных средств массовой информации - 3, на пересылку почтовых отправлений и доставку печатных СМИ - 1 и на пересылку почтовых отправлений, прием подписки на печатные средства массовой информации и их доставку - 1.

"В настоящее время рынок услуг почтовой связи в стране либерализирован и динамично развивается. В рейтинге индекса почтового развития (Integrated Index for Postal Development) Всемирного почтового союза за 2020 год Беларусь заняла 20-е место среди 170 стран мира, в 2019 году Беларусь занимала 21-е место из 172 стран", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве напомнили, что в стране с 3 января текущего года функционирует национальная почтовая электронная система, которая позволила расширить номенклатуру предоставляемых пользователям почтовой связи электронных почтовых услуг, предоставить современный цифровой сервис по отправке и получению письменной корреспонденции, повысить качество обслуживания пользователей, а также сократить сроки пересылки почтовых отправлений и др.

"Для создания в сельских населенных пунктах условий жизнедеятельности, не уступающих городским, максимального приближения услуг почтовой связи и иных услуг населению, проживающему в сельской местности, оказание услуг осуществляется посредством аппаратно-программного комплекса "Мобильный почтальон". В настоящее время функционирует 1140 единиц. Также продолжается расширение сети и функциональных возможностей почтоматов (устройств самообслуживания), что позволит развить дополнительный круглосуточный канал получения почтовых услуг, повысить уровень обслуживания клиентов и сократить время ожидания при получении регистрируемых почтовых отправлений. Сеть почтоматов Беларуси составляет 30 единиц", - отметили в Минсвязи.

Кроме того, в стране функционирует 832 платежно-справочных терминала, позволяющих оплатить различные виды платежей посредством АИС "Расчет" (ЕРИП), оформить подписку на печатные средства массовой информации, отследить путь прохождения почтового отправления, просмотреть баланс карт-счета по банковским платежным карточкам (ОАО "Приорбанк" и ОАО "Белгазпромбанк"), просмотреть справочную информацию, и 41 устройство самообслуживания Smart POST, посредством которого пользователи услуг имеют возможность отправить заказные отправления письменной корреспонденции без обращения к работникам объекта почтовой связи.

За повышение уровня качества услуг почтовой связи Беларусь в 2020 году награждена сертификатом в области управления качеством международной почтовой службы Международного Бюро ВПС уровня А ("золотого").-0-