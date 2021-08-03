3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сегодняшний день в Беларуси сеть почтовой связи насчитывает более 4 тыс. объектов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства связи и информатизации.

"В Беларуси рынок услуг почтовой связи динамично развивается. Помимо назначенного оператора РУП "Белпочта" на территории страны услуги почтовой связи общего пользования по пересылке почтовых отправлений, приему подписки на печатные средства массовой информации и их доставке на основании специального разрешения (лицензии) оказывают еще 27 операторов почтовой связи, из них 20 - по пересылке почтовых отправлений", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что "Белпочта" является национальным оператором для оказания универсальных услуг на территории страны и занимает на рынке услуг почтовой связи доминирующее положение.

По информации министерства, в Беларуси посредством национальной почтовой электронной системы предоставляется возможность гражданам пересылать почтовые отправления в электронной форме с сохранением юридической значимости факта отправки и вручения отправления. Обеспечены государственные гарантии доступности и качества универсальных услуг почтовой связи, расширена номенклатура электронных почтовых услуг, повышено качество обслуживания населения. Регистрация пользователей в указанной системе осуществляется в любом отделении почтовой связи "Белпочта".

"Для обеспечения населенных пунктов современными услугами на основе информационно-коммуникационных технологий и создания условий жизнедеятельности для сельского населения, не уступающих городским, оказание услуг пользователям осуществляется почтальонами посредством аппаратно-программного комплекса "Мобильный почтальон". В настоящее время функционирует 1140 единиц", - сообщили в Минсвязи.

Также продолжается расширение сети и функциональных возможностей почтоматов (устройств самообслуживания), что позволит развить дополнительный круглосуточный канал получения почтовых услуг, повысить уровень обслуживания клиентов и сократить время ожидания при получении регистрируемых почтовых отправлений. Сеть почтоматов Беларуси составляет 32 единицы.

В стране функционируют 833 платежно-справочных терминала, позволяющих оплатить различные виды платежей посредством АИС "Расчет" ЕРИП, оформить подписку на печатные СМИ, отследить путь прохождения почтового отправления, просмотреть баланс карт-счета по банковским платежным карточкам (ОАО "Приорбанк" и ОАО "Белгазпромбанк"), просмотреть справочную информацию, и 41 устройство самообслуживания Smart POST, посредством которого пользователи услуг имеют возможность отправить заказные отправления письменной корреспонденции без обращения к работникам объекта почтовой связи.-0-