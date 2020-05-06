В Беларуси скорректировали перечень пунктов пропуска через границу

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перечень пунктов пропуска через государственную границу Беларуси скорректирован указом №139 от 22 апреля 2020 года, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Указ принят в целях реализации договоренностей, изложенных в протоколе о внесении изменений в соглашение между правительствами Беларуси и Литвы о пунктах пропуска через госграницу от 18 июля 1995 года. Согласно документу, "Видзы" ("Твярячюс") включается в перечень автодорожных пунктов пропуска, а пункты упрощенного пропуска "Клевица" ("Уряляй") и "Кемелишки" ("Приенай") упраздняются и исключаются из перечней.

В пункте пропуска "Видзы" ("Твярячюс") может проводиться санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный фитосанитарный, автомобильный контроль. Он будет открыт для пересечения границы порожними транспортными средствами, а также предназначенными для перевозки пассажиров (если технически допустимая общая масса не превышает 3,5 т, а число мест для сиденья, помимо водителя, не больше восьми) и для перемещения товаров для личного пользования, предусмотренных правовыми актами, действующими на территориях Беларуси и Литвы.

"Такие новшества будут способствовать увеличению пропускной способности "Видзы" ("Твярячюс") и минимизации скопления транспортных средств в иных пунктах пропуска на границе Беларуси с Литвой, в том числе с учетом масштабной реконструкции "Каменного Лога" ("Мядининкая")", - отметили в ГТК.

Кроме того, указом расширяется специализация республиканских пунктов таможенного оформления, расположенных в аэропортах Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Могилева. "Изменение позволит обеспечить комплексное логистическое обслуживание участников внешнеэкономической деятельности, что будет способствовать развитию аэропортов в областных центрах. Это также поможет увеличить объемы товаров, перемещаемых воздушным транспортом, что положительно отразится на транзитной привлекательности страны", - подчеркнули в ГТК.

Указ вступает в силу 2 июля 2020 года.-0-