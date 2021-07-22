В Беларуси скорректировали законы по вопросам судебно-экспертной деятельности

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внесены изменения в законы по вопросам судебно-экспертной деятельности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

Закон "Об изменении законов по вопросам судебно-экспертной деятельности", принятый 15 июля 2021 года, опубликован 20 июля на Национальном правовом интернет-портале.

Внесены изменения, в частности, в закон о трансплантации органов и тканей человека. Теперь проведение медицинских вмешательств по изъятию органов и тканей у умершего донора будет осуществляться только государственными организациями здравоохранения.

Изменения коснулись и закона о порядке и условиях содержания лиц под стражей: сейчас в случае назначения судебно-психиатрической экспертизы, требующей стационарного наблюдения, исследуемые лица помещаются в судебно-психиатрический экспертный стационар со строгим наблюдением.

Также внесены изменения в закон о Государственном комитете судебных экспертиз, уточнены редакции отдельных положений. В частности, в силу выполняемых функций ГКСЭ и специального статуса лиц гражданского персонала экспертного ведомства установлено требование по проведению в отношении кандидатов на работу в комитет специальной проверки и представлению ими ряда дополнительных документов.

Кроме того, законом определяется правовой статус судебных экспертов-стажеров Госкомитета судебных экспертиз, а также особенности регулирования труда гражданского персонала из числа судебных экспертов и судебных экспертов-стажеров.-0-