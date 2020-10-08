8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси скорректирован порядок обеспечения пограничного режима. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 30 сентября 2020 года №574, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Постановление принято для совершенствования работы пунктов пропуска через госграницу Беларуси, а также порядка обеспечения пограничного режима.

Среди новаций уточнение порядка внеочередного въезда в пункты пропуска, порядка пребывания физлиц в пограничной полосе в темное время суток и за рубежом инженерных заграждений. Определен также перечень оснований для отказа в выдаче и изъятия разрешений на хоздеятельность в пунктах пропуска, пропусков в погранзону и пограничную полосу.

Кроме того, определен временной промежуток (один час), в течение которого физлицо обязано уведомить сотрудников органов погранслужбы об оставлении авто в погранзоне или в погранполосе (уведомить можно в любой удобной для граждан форме, в том числе по мобильному).

Как сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета, постановление дополнено описанием предупреждающего знака, обозначающего место въезда (входа) в пограничную полосу и выезда (выхода) из нее. Предупреждающий знак устанавливается для визуального обозначения таких мест на местности.-0-