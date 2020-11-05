В Беларуси скорректирован порядок предоставления льготного кредита на учебу в вузе

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внесены изменения в инструкцию о порядке предоставления кредита на льготных условиях для оплаты первого высшего образования. Соответствующее решение закреплено постановлением Министерства финансов и Министерства образования от 20 октября 2020 года № 42/274, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Согласно постановлению, кредит будет предоставляться с учетом особенностей, определенных инструкцией. Установлено, что в среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи кредитополучателя не включаются ежемесячные надбавки работникам здравоохранения бюджетных организаций, установленные указом от 16 апреля 2020 года № 131 "О материальном стимулировании работников здравоохранения", надбавки и компенсации при производстве работы вахтовым методом по указу от 18 мая 2020 года №169 "О материальном стимулировании работников организаций, оказывающих социальные услуги", матпомощь нанимателей и профсоюзов переболевшим COVID-19.

Уточнены также категории лиц, которые учитываются в составе семьи при определении среднедушевого дохода семьи кредитополучателя; перечень документов в Беларусбанк для выдачи кредита; случаи, при которых вузы должны направить в течение трех дней со дня издания приказа в банк уведомление с указанием даты отчисления, восстановления, предоставления отпуска или перевода студентов.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Кредит на льготных условиях для оплаты первого высшего образования предоставляется гражданам, если среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи не превышает 350% утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.-0-