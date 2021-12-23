23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси скорректированы правила продажи обуви. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 21 декабря 2021 года №729, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Постановлением внесены дополнения, устанавливающие особенности продажи обуви с верхом из натуральной кожи. В частности, предусмотрено, что в непродовольственных фирменных и специализированных магазинах выкладка обуви, детали верха которой полностью изготовлены из натуральной кожи, производится так, чтобы визуально отделить ее от обуви с верхом из иных материалов, и сопровождается информационной надписью "Обувь с верхом из натуральной кожи".

Постановление вступит в силу через три месяца после официального опубликования.-0-