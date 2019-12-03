В Беларуси сложилось успешное взаимодействие структур по профилактике ВИЧ - эксперт

3 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Беларуси сложилось успешное взаимодействие по профилактике ВИЧ-инфекций между органами здравоохранения, властью, международными организациями и гражданским обществом. Такое мнение высказал журналистам перед семинаром в Витебске, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель экспертного совета по информационной стратегии по ВИЧ/СПИДу, специалист по коммуникации и PR ЮНЭЙДС в Беларуси Сергей Кручинин.

Семинар посвящен формированию медиапространства в соответствии с новой информационной стратегией по ВИЧ-инфекции. Ее основная цель - развенчать стереотипы, которые существуют в отношении живущих с этой инфекцией людей.

Сергей Кручинин отметил, что новая редакция информационной стратегии отвечает современным вызовам. Важно донести, что ВИЧ-инфекция не смертельное заболевание, а хроническая болезнь. "Лечение ВИЧ - это также нормально, как и другие заболевания. Человек, получая антиретровирусную терапию, может сохранить качество и продолжительность жизни, сколько ему отмерено природой", - отметил специалист.

По словам председателя экспертного совета по информационной стратегии по ВИЧ/СПИДу, в стране почти достигнуты цели ЮНЭЙДС 90-90-90. Они заключаются в том, чтобы к 2020 году 90% людей, живущих с ВИЧ, знали о своем ВИЧ-статусе, 90% знающих о диагнозе, находились на лечении и 90% ВИЧ-положительных пациентов, получающих лечение, достигли подавления вирусной нагрузки до неопределяемой. "В Беларуси сложилось успешное взаимодействие по профилактике ВИЧ между органами здравоохранения, властью, международными организациями и гражданским обществом. Это позволяет гарантировать, что в будущем мы добьемся положительного результата, но все равно профилактика будет требовать постоянной работы", - добавил Сергей Кручинин.

В Витебской области за 10 месяцев зарегистрировано 1522 случая ВИЧ-инфекции. По показателю распространенности область занимает шестое место в стране. Ежегодно в регионе регистрируется 100-120 случаев ВИЧ, по возрастным группам - наибольшее количество в возрасте 40-44 лет.

Информационная стратегия по ВИЧ-инфекции в Беларуси разработана в соответствии с подпрограммой 5 "Профилактика ВИЧ-инфекции" госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность" на 2016-2020 годы. Новая редакция информационной стратегии по ВИЧ-инфекции в Беларуси рассчитана на 2019-2023 годы. В ее разработке участвовали государственные, международные и общественные организации. Поставлена задача к 2020 году создать социальный пул журналистов, поддерживающих и продвигающих информационную стратегию. К 2021 году необходимо обеспечить соответствие всех информпродуктов по этой теме стратегии, а к 2023 году снизить уровень дискриминации в отношении ВИЧ-положительных. Это станет одним из путей, чтобы Беларусь смогла оказаться в числе первых стран в Восточной Европе и Центральной Азии, которые к 2030 году победят СПИД (4-ю стадию ВИЧ-инфекции).-0-