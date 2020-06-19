19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси смещены сроки вступительной кампании. Соответствующее постановление Министерства образования опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Так, с 25 по 31 июля будут приниматься документы от абитуриентов, поступающих в учреждения высшего образования за счет средств бюджета и на платной основе. Сроки приема документов в Академию МВД, Могилевский институт МВД, Университет гражданской защиты МЧС - с 25 июля по 10 августа, в Белорусскую государственную академию искусств, Белорусскую государственную академию музыки, Белорусский государственный университет культуры и искусств - с 25 июля по 13 августа, в другие вузы - с 25 июля по 15 августа.

Даты вступительных испытаний: с 1 по 3 августа - в Университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям, Военной академии, на военных факультетах вузов, с 1 по 7 августа - в других учреждениях высшего образования (кроме заочной формы получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля). На заочную форму получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля испытания пройдут с 6 по 15 декабря.

Сроки зачисления абитуриентов на бюджетные места на специальности, по которым не сдаются вступительные испытания: в Военной академии, Институте пограничной службы, Университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям, Белорусском государственном университете культуры и искусств, на военных факультетах вузов - по 4 августа, в других госучреждениях высшего образования (кроме заочной формы получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля) - по 6 августа, на заочную форму получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля - по 20 декабря.

Сроки зачисления абитуриентов на бюджетные места на специальности, по которым сдаются вступительные испытания: в государственных учреждениях высшего образования (кроме заочной формы получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля и на военных факультетах) - с 10 по 11 августа, на военных факультетах - по 5 августа, на заочную форму в вузах сельскохозяйственного профиля - по 20 декабря.

Сроки зачисления абитуриентов на места, установленные цифрами приема для получения высшего образования на платной основе: в учреждения высшего образования (кроме заочной формы получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля) - по 17 августа, на заочную форму получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля - по 20 декабря.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-