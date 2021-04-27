В Беларуси снизилось число случаев производственного травматизма

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси снизился уровень производственного травматизма. Об этом сегодня рассказал первый заместитель директора Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Александр Семич во время пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню охраны труда, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси сохраняется тенденция снижения уровня производственного травматизма. Если в 2019 году общие травмы получили 2042 человека, то в 2020 - 1889 человек. Коэффициент частоты производственного травматизма в 2019 году был 51,8%, а в 2020 году составил 49,1%", - рассказал Александр Семич.

Число случаев общего травматизма сократилось в столице и всех регионах, кроме Минской области. Среди потерпевших 78% мужчин и 22% женщин. Рост количества случаев со смертельным исходом отмечен в Минске, Минской и Брестской областях.

По словам замдиректора, сельское хозяйство, строительство и лесоводство остаются самыми травмоопасными отраслями в Беларуси. В числе небезопасных профессий - водитель, слесарь, животновод, подсобный рабочий, тракторист.-0-