В Беларуси сохранилось более 860 тыс. га болот в естественном состоянии

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сохранилось более 860 тыс. га болот в естественном или близком к естественному состоянии, сообщил корреспонденту БЕЛТА консультант отдела биологического разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Виталий Коренчук.

"В декабре 2020 года вступил в силу закон "Об охране и использовании торфяников", одна из основных задач которого - сохранение естественных болот. К настоящему времени в нашей стране сохранилось 863 тыс. га болот в естественном или близком к естественному состоянии. Это около трети от площади болот до начала их осушения", - сказал Виталий Коренчук.

По его словам, расширяется площадь охраняемых водно-болотных угодий. В ближайшее время планируется принятие постановления правительства, предусматривающего преобразование республиканского заказника "Ольманские болота" с увеличением его площади на 9,7 тыс. га (до 103,9 тыс. га).

Также продолжается работа по экологической реабилитации нарушенных торфяников. В частности, проведены работы по повторному заболачиванию четырех участков нарушенного торфяника Ладово площадью 3,3 тыс. га в Хойникском и Калинковичском районах Гомельской области. На эти цели привлечены средства международной технической помощи правительства Республики Корея в размере $180 тыс. по проекту "Восстановление осушенных торфяников в Беларуси - 2-я фаза". "Первая фаза этого проекта была реализована в 2018-2019 годах в Чериковском и Костюковичском районах Могилевской области. Тогда было проведено повторное заболачивание двух участков осушенных торфяников площадью более 1 тыс. га", - добавил представитель Минприроды.

Кроме того, в 2020 году по проекту ПРООН/ГЭФ "Ветландс" проведены работы по повторному заболачиванию и восстановлению гидрологического режима на торфяниках Жада (Шарковщинский и Миорский районы Витебской области) и Березовик (Сморгонский район Гродненской области и Вилейский район Минской области). При поддержке этого проекта также разработана электронная база данных реестра торфяников, вести которую будут уполномоченные организации Национальной академии наук Беларуси. В планах на 2021 год определить границы торфяников Брестской области решением облисполкома и установить режим специальной охраны на естественных болотах этого региона.

Всемирный день водно-болотных угодий отмечается 2 февраля. Именно в этот день в 1971 году в Иране была подписана Рамсарская конвенция - Конвенция о водно-болотных угодьях. Беларусь присоединилась к ней в 1999 году. Страна приняла на себя обязательства по сохранению 26 водно-болотных угодий международного значения общей площадью 778 тыс. га (3,7% территории Беларуси), из них четыре трансграничных (два с Украиной и два с Литвой). С 2009 года действует стратегия по реализации Рамсарской конвенции, утвержденная правительством.-0-

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