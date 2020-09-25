В Беларуси состоялся заключительный этап оперативно-специального учения войск связи

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 227-м общевойсковом полигоне состоялся заключительный этап оперативно-специального учения войск связи Вооруженных Сил, которое проходило с 21 по 25 сентября под руководством начальника связи Вооруженных Сил - начальника управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майора Олега Мищенко. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

За ходом финального этапа учения наблюдал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны генерал-майор Александр Вольфович. Он высоко оценил действия связистов.

На ОСУ привлекались около 2 тыс. военнослужащих и более 450 единиц техники связи. Учение проводилось в два этапа. Во время первого отрабатывались вопросы выдвижения воинских частей и подразделений связи в районы развертывания узлов и линий связи, выполнение нормативов по развертыванию полевых узлов связи подвижных пунктов управления Вооруженных Сил, соединений и воинских частей, организация взаимодействия с подразделениями РУП "Белтелеком", ведомственными сетями связи предприятий и организаций страны.

На втором этапе отрабатывались вопросы управления системой и войсками связи в ходе ведения стратегической оборонительной операции. Причем происходило все в условиях сложной радиоэлектронной обстановки и воздействия радиопомех различной интенсивности.-0-