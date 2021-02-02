2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создадут институт омбудсмена по защите прав предпринимателей, срок реализации инициативы - 2023 год. Это предусмотрено государственной программой "Малое и среднее предпринимательство" на 2021-2025 годы, которая утверждена постановлением Совета Министров от 29 января 2021 года №56, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Цель госпрограммы - формирование благоприятной среды для развития субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом их потребностей. Для этого хотят упростить регуляторные условия и администрирование бизнес-процессов, стимулировать деловую инициативу. Расходы на финансирование госпрограммы планируются в размере Br7,1 млрд.

Чиновники хотят усовершенствовать механизмы и условия предоставления государственной финансовой и нефинансовой поддержки малому и среднему бизнесу, а также определить единые подходы по оценке эффективности такой господдержки.

Бизнесу обещают либерализацию уголовной ответственности за экономические преступления, чаще применять удаленные проверки, разработать и ввести индекс административной нагрузки на бизнес, а затем сокращать ее ежегодно на 10%.

В планах оптимизация налоговой нагрузки на малый и средний бизнес, упрощение налогового администрирования, совершенствование арендных отношений, создание правовых основ для развития венчурного финансирования.

Удельный вес валовой добавленной стоимости, формируемой субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валовой добавленной стоимости в 2025 году должен составить 33%. Удельный вес экспорта товаров МСП в общем объеме экспорта товаров (без учета нефти, нефтепродуктов, калийных удобрений) прогнозируется на уровне 35%, экспорта услуг МСП - 45%. Количество юрлиц - субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. занятых в экономике должно вырасти в 2025 году до 26,3.-0-