3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создается единая база данных обучающихся в учреждениях образования. Порядок ее формирования и ведения определило Министерство образования своим постановлением от 16 апреля 2019 года №36. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

База данных обучающихся - государственный информационный ресурс. Он создается для реализации декрета о содействии занятости населения и формирования и ведения базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике.

Уполномоченные органы формируют сведения в отношении граждан в возрасте от 18 лет, которые получают или получили образование в дневной форме, а также на дому. Исключение сделано для дополнительного образования детей и молодежи и допобразования взрослых, которые учатся на курсах. Не будут собираться данные также о тех, кто осваивает образовательные программы совершенствования возможностей и способностей личности.

База данных формируется на основании включенной в нее информации (идентификационный номер, фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) на русском языке, период получения образования, наименования учреждения образования и уполномоченного органа, представившего информацию для базы, и др.) за первое полугодие текущего года не позднее 20 августа и за второе полугодие не позднее 20 февраля следующего года. Она актуализируется ежемесячно до 3-го числа каждого месяца.

Владельцем ресурса с базой данных выступает Минобразования, оператором - Главный информационно-аналитический центр (ГИАЦ) министерства. Минобразования направляет списки идентификационных номеров обучающихся в Министерство труда и социальной защиты до 15-го числа третьего месяца, следующего за полугодием, за которое формируется (месяцем, за который актуализируется) база данных. ГИАЦ собирает данные и обеспечивает выполнение требований законодательства о защите информации в процессе формирования, ведения (модернизации) базы, организует передачу списков идентификационных номеров через общегосударственную автоматизированную информационную систему в Минтруда и соцзащиты.

Сбор, обработка, хранение информации в базе данных обучающихся проводится в электронном виде.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования. -0-