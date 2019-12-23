23 декабря, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. В Беларуси создается единый экономический апелляционный суд. Он расположится в Минске и будет рассматривать апелляции по всем экономическим делам. Об этом сообщил журналистам председатель Верховного суда Валентин Сукало, передает корреспондент БЕЛТА.

Примерно 75% апелляционных жалоб рассматриваются на решения областного и городского экономических судов. "То есть основные экономические споры проходят в Минске и Минской области. Поэтому не будет проблем с обеспеченностью правосудия (после того как все апелляции станет рассматривать единый экономический апелляционный суд в Минске. - Прим. БЕЛТА)", - пояснил Валентин Сукало.

"Сейчас сложилась такая ситуация, когда экономические областные суды рассматривают споры по первой инстанции и они же рассматривают эти споры в апелляционном порядке. На наш взгляд, это не совсем правильно, - продолжил он. - У нас есть такое общее правило и принцип: один суд - одна инстанция. Если в одном суде есть две инстанции - это уже не очень хорошо с точки зрения правосудия. Мы исходим из того, что нужно разделить эти инстанции: экономические областные суды - по первой инстанции, а затем апелляционные жалобы будет рассматривать единый экономический апелляционный суд в Минске".

Создание такого суда, по его мнению, "повысит качество рассмотрения экономических споров и позволит завершать правосудие на апелляционной стадии".

Новый суд создается на базе существующих площадей и штатной численности судебной системы, без дополнительных затрат. Размещаться он будет, скорее всего, в том здании, где сейчас работают суды Первомайского и Советского районов Минска - в следующем году они переедут в новое, строящееся здание.

Работать в едином экономическом апелляционном суде будут около 20 наиболее опытных судей. "Тех, кто рассматривает экономические дела в апелляционном порядке в областных экономических судах, эти единицы мы забираем и переводим в Минске", - пояснил Валентин Сукало. Рассмотрение дел будет проходить в режиме видео-конференц-связи. То есть спорящие стороны будут приглашать не в Минск, а в специальные студии на базе областных судов.

Все необходимые действия по созданию единого экономического апелляционного суда планируется реализовать в течение 2020 года.-0-