23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создается межведомственная группа по работе над госпрограммой патриотического воспитания населения до 2025 года, сообщила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник управления по делам молодежи Министерства образования Татьяна Симановская.

"Начало 2021 года ознаменовалось для молодежной политики принятием ряда нормативных документов. Новая пятилетка - новые задачи, которые были поставлены главой государства на VI Всебелорусском народном собрании, где активно обсуждался вопрос развития молодежной политики, статуса молодежи и ее участия в общественно-политической жизни. Все это способствовало тому, что Министерством образования, госорганами выработан ряд перспективных документов, которые позволят нам спланировать эту работу и создать возможность еще большего активного участия наших молодых граждан в социально-экономическом развитии государства. Это в первую очередь стратегия развития государственной молодежной политики до 2030 года. Принята программа непрерывного воспитания детей и молодежи до 2025 года и концепция по ее развитию. В настоящее время создается межведомственная группа, которая будет работать над программой патриотического воспитания до 2025 года", - рассказала Татьяна Симановская.

По ее словам, это новый концептуальный документ, акцент в котором планируется сделать на современные подходы к вопросам формирования патриотизма и гражданственности у молодого поколения. "Причем начать это не со школьной скамьи, а именно с семьи, усилив роль родителей в привитии своим детям патриотических качеств, любви к своей Родине, тому месту, где они родились, истории своей семьи", - отметила начальник управления.-0-