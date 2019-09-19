В Беларуси создается система мониторинга приема и исполнения претензий граждан на качество ЖКУ

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров №628 от 18 сентября 2019 года создается республиканская система мониторинга приема и исполнения претензий граждан на качество жилищно-коммунальных услуг. Соответствующая информация размещена на
В систему мониторинга вошли Республиканский информационный центр жилищно-коммунального хозяйства, областные контакт-центры, контакт-центр Минска, единые диспетчерские службы районного уровня, исполнители по оказанию ЖКУ.
Госпредприятие "Центр информационных технологий Мингорисполкома" определено техническим оператором автоматизированной системы "Диспетчерская служба" - единой республиканской системы учета претензий граждан на качество ЖКУ.
Согласно документу, государственное учреждение "Республиканская диспетчерская служба жилищно-коммунального хозяйства" переименовывается в государственное учреждение "Республиканский информационный центр жилищно-коммунального хозяйства", которому устанавливаются дополнительные функции и вносятся соответствующие изменения в его устав.
Министерству финансов при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год поручено предусмотреть средства на реализацию положений постановления, требующих бюджетного финансирования.
Постановление, за исключением отдельных положений, вступит в силу после его официального опубликования.-0-