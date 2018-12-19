В Беларуси создан оргкомитет по подготовке мероприятий к 100-летию комсомола

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию Ленинского коммунистического союза молодежи Белоруссии, создан распоряжением премьер-министра №379р от 15 декабря 2018 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Председателем оргкомитета назначен министр образования Игорь Карпенко, его заместителем - первый секретарь Центрального комитета ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Дмитрий Воронюк.
Оргкомитету поручено до 1 мая 2019 года разработать и утвердить план мероприятий.
При необходимости в установленном порядке оргкомитет может привлекать к своей работе руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, облисполкомов, Минского горисполкома и других организаций.-0-
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