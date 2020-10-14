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14 октября 2020, 13:05

В Беларуси создан запас лекарств и средств защиты на период подъема респираторных заболеваний

Фото из архива
Фото из архива

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создан запас лекарств и средств защиты на период подъема респираторных заболеваний, в том числе COVID-19, сообщил заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк на круглом столе "Развитие фармацевтической отрасли в Беларуси: эффективное обеспечение потребностей здравоохранения и населения", который прошел в пресс-центре БЕЛТА.

"Проделана огромная работа, мы действительно создали запас лекарственных средств. Кроме того, в достаточном количестве закуплены препараты из новой линейки, которые появились совсем недавно для лечения инфекции COVID-19", - сказал Борис Андросюк.

Обеспечен запас и средств защиты, медицинских изделий, добавил замминистра. По его словам, этому вопросу уделяется огромное внимание, тем более что имеется опыт, когда страны просто закрывались и поставки не осуществлялись. Поэтому была проведена переориентация многих производств. "Мы сами производим медизделия, средства защиты - маски, респираторы, костюмы и др. На сегодня запас составляет от 45 до 70-100 дней по различным позициям. Чувствуем себя довольно уверенно", - отметил он.

Борис Андросюк
Борис Андросюк

По словам гендиректора РУП "Управляющая компания холдинга "Белфармпром" Сергея Казакевича, подготовка к осенне-зимнему периоду проходила с учетом опыта так называемой первой волны коронавируса. "Если говорить о первой волне, то Минздравом был сформирован перечень препаратов, наиболее востребованных для лечения пациентов с COVID-19. В этом перечне около 180 позиций, в том числе около 150 - белорусского производства, причем 80% из них - продукция предприятий холдинга", - сказал он.

Весной отрасль работала в довольно напряженных условиях, были сложности с поставками сырья, материалов, тем не менее, удалось удовлетворить потребность здравоохранения в полном объеме, отметил Сергей Казакевич. "Используя этот опыт, в преддверии осенне-зимнего периода постарались максимально запастись необходимыми фармсубстанциями, вспомогательными материалами. Провели работу с нашими основными потребителями, чтобы приблизительно сформировать заявку до конца текущего года, что позволило понять примерную потребность. Исходя из этого, а также наших производственных планов можем констатировать, что мы вполне готовы обеспечивать здравоохранение продукцией на этот период", - добавил он.

К слову, объемы производства и поставок препаратов из перечня наиболее востребованных существенно возросли. На 30 сентября по 43 наименованиям поставлено здравоохранению лекарственных средств в объеме, превышающем годовую потребность.

Сергей Казакевич
Сергей Казакевич

Что касается новой продукции, как только начала развиваться ситуация с коронавирусом, РУП "Белмедпрепараты" оперативно вывело на рынок "Азитромицин" в форме порошка для приготовления инфузионного раствора. Продукт сам по себе не новый, но эта особо востребованная форма ранее в Беларуси не производилась, заметил генеральный директор управляющей компании холдинга.

По словам гендиректора РУП "Белмедпрепараты" Сергея Беляева, из-за закрытия границ возникали проблемы с низкомолекулярными гепаринами, поэтому сейчас предприятие активно работает над организацией их производства по полному циклу. Как ожидается, отечественные низкомолекулярные гепарины появятся в стране в 2021 году.

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Фото Рамиля Насибулина

Все материалы круглого стола здесь

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