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В Беларуси создана эффективная система господдержки талантливой молодежи - Петришенко

Общество 03.06.2019 | 19:06
Игорь Петришенко. Фото из архива
Игорь Петришенко. Фото из архива
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3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создана эффективная система государственной поддержки талантливой молодежи, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на торжественной церемонии чествования лауреатов и стипендиатов специальных фондов Президента, передает корреспондент БЕЛТА.

"Один философ сказал, что талант - это родник, несущий все новое и чистое Богу. Но этот родник иссыхает, если им неправильно пользоваться. Наше независимое государство нуждается в талантливой и одаренной молодежи. И делает все для того, чтобы вы по праву достойно представляли молодую интеллектуальную и творческую элиту нашей страны", - сказал Игорь Петришенко. В Беларуси создана эффективная система государственной поддержки талантливой молодежи, которая позволяет каждому реализовать свой потенциал и возможности, добиться высоких достижений и ярких побед, подчеркнул он.

В 2018 году учащиеся учреждений общего среднего образования на международных интеллектуальных состязаниях завоевали 50 медалей, из них 5 золотых, 19 серебряных и 26 бронзовых. "В числе обладателей золота - Полина Булавская, Алексей Гороховский, Тимофей Федоров, Александр Керножицкий. Их результаты по итогам участия в престижных мировых научных форумах в области химии, биологии, информатики получили высокую оценку международного жюри, - напомнил заместитель премьер-министра. - Успешно выступили на международных конкурсах представители творческой молодежи, среди лауреатов Специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи настоящие виртуозы, которые уверенно демонстрируют свои исполнительские таланты на международных творческих конкурах".

Игорь Петришенко выразил благодарность молодым активным белорусам за упорный труд. "Будьте достойны наших великих предков, явивших миру беспрецедентный героизм и стойкость духа, что весьма актуально в год 75-летия освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков, - пожелал он. - Будьте достойны ваших педагогов, наставников и родителей. Эти мудрые и заботливые люди открывают перед вами удивительный мир знаний, вкладывают свою душу и профессионализм, радуются вашим достижениям и помогают преодолевать трудности".

Он выразил уверенность, что оценка государством заслуг одаренной и талантливой молодежи станет важным стимулом для дальнейшего совершенствования, а их достижения и победы - достойным вкладом в развитие Беларуси.-0-

Награды спецфондов Президента по поддержке одаренной и талантливой молодежи вручили в Минске
Нагрудными знаками отмечены 50 человек - учащиеся и студенты, одержавшие яркие победы в международных интеллектуальных турнирах и состязаниях, олимпиадах по учебным предметам, научно-исследовательских конференциях.

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Теги
Беларусь, молодежь, награждения, церемония
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