В Беларуси создана хорошая база для развития здравоохранения - делегат ВНС

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создана хорошая база для развития здравоохранения. Об этом заявила корреспонденту БЕЛТА член Белорусского союза женщин, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей доктор медицинских наук Людмила Макарина-Кибак во время VI Всебелорусского народного собрания.

Она подчеркнула, что белорусские достижения в этом направлении отмечаются и на международном уровне. Депутат сказала, что в Беларуси сохраняется социальная направленность развития, и это будет продолжено в предстоящем пятилетнем периоде. "Предстоит определить векторы развития на будущее, в которых, без сомнения, большое внимание будет уделено теме здравоохранения", - уверена Людмила Макарина-Кибак.

Представитель Белорусского союза женщин обратила внимание на важность сохранения традиционной семьи, где есть мама и папа, а также укрепления семейных ценностей. Она также коснулась темы увеличения рождаемости и увеличения продолжительности жизни в стране.

Людмила Макарина-Кибак является также председателем "Клуба женщин медиков", который действует в Белорусском союзе женщин.-0-