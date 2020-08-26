В Беларуси создана межведомственная комиссия по проверке заявлений о применении насилия - Генпрокуратура

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подразделения Следственного комитета продолжают вести доследственные проверки по заявлениям граждан о применении физической силы и специальных средств во время несанкционированных массовых мероприятий. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации Генеральной прокуратуры.

Цель этих проверок - объективно, полно и всесторонне разобраться в ситуации, установить наличие либо отсутствие признаков преступлений в действиях представителей правоохранительного блока при задержании, доставке и содержании граждан в ИВС и ЦИП после их участия в несанкционированных массовых мероприятиях. Каждая такая проверка взята на контроль органов прокуратуры.

Для координации и сопровождения работы по изучению обстоятельств, изложенных в соответствующих обращениях, под эгидой Генеральной прокуратуры создана межведомственная комиссия. В ее состав вошли представители Генпрокуратуры, Следственного комитета, Министерства внутренних дел, Государственного комитета судебных экспертиз. В работе комиссии также примут участие депутаты Палаты представителей Национального собрания.-0-