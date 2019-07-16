В Беларуси создана великолепная инфраструктура для проведения спортивных соревнований - Греф

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси при подготовке к II Европейским играм была создана великолепная инфраструктура для проведения спортивных соревнований. Такое мнение высказал журналистам президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф, передает корреспондент БЕЛТА.

В эти дни в Минске проходит XIII летняя международная Сбербанкиада, в программе которой 12 видов спорта. По словам Германа Грефа, раньше для проведения подобного рода масштабных соревнований в белорусской столице не было условий. "Но при подготовке к II Европейским играм в Минске создана великолепная инфраструктура международного уровня. Она позволяет теперь принимать здесь практически любые соревнования", - подчеркнул он.

Тема проведения в Минске Сбербанкиады поднималась и во время встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с Германом Грефом. Глава государства подчеркнул, что всегда поддерживает подобные массовые спортивные мероприятия. Более того, Беларусь имеет выгоду от проведения Сбербанкиады в плане привлечения туристического потока.

"Все работает как часы. Прекрасная инфраструктура. Более 3 тыс. человек приехали и чувствуют себя здесь весьма комфортно", - заверил глава Сбербанка.-0-