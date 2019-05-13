В Беларуси создано 10 центров для родителей по обучению основам безопасности детей

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ведется работа над созданием сети учебных центров для родителей по обучению условиям безопасного проживания детей. Об этом сообщила сегодня журналистам член президиума Белорусского союза женщин, начальник главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

Работа Минздрава в части семейной политики и демографии ведется по нескольких направлениям. Это и выстраивание службы охраны мужского здоровья для сокращения бесплодия (соответствующие услуги для женщин уже развиты на высоком уровне), и работа над изменениями в закон о здравоохранении - внесение статьи по предаботному консультированию, и создание службы раннего вмешательства для сокращения возникновения патологий и нарушений в развитии у новорожденных,

Среди направлений Елена Богдан выделила организацию центров для родителей по обучению условиям безопасного проживания детей. "Они уже созданы в 10 городах - на базе родовспомогательных учреждений в Минске и регионах, - отметила она. - Казалось бы, даже простые вопросы, например, как должны стоять предметы на плите, заставляют задуматься. Не секрет, что мы теряем детей из-за халатности. Ежегодно есть случаи утопления детей на придомовой территории, выпадения их из окон".

Если одним семьям требуется только разъяснение каких-то бытовых мелочей для создания безопасных условий, то другим мамам и папам приходится напоминать об их прямых обязанностях - обеспечении детей самым необходимым. Иначе права быть родителями они лишаются. В Беларуси снижается количество детей, которые остались без попечения родителей, но все же пока из 2,3 тыс. ребят, которые в прошлом году утратили попечение родных, биологическими сиротами стали 11%. Поэтому большое внимание уделяется профилактике семейного неблагополучия и созданию условий для воспитания в семье, подчеркнула главный специалист главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Елена Симакова.

Также она отметила часто возникающие споры по поводу воспитания детей при разводе родителей, в то время как в Кодексе о браке и семье предусмотрена возможность заключения соглашения о детях - еще при создании ячейки общества. "К сожалению, эта возможность неактивно используется родителями, что в последующем, при спорах, возникающих в процессе развода, негативно отражается на детях", - заметила специалист и призвала родителей серьезнее и ответственнее готовиться к браку, а при необходимости обращаться в сеть учреждений, оказывающих консультативную, психологическую и иную поддержку семьям.-0-