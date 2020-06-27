В Беларуси созданы хорошие условия для развития учителя - педагог

27 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси созданы хорошие условия для развития и профессионального роста педагога. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала учительница белорусского языка и литературы Боровухской средней школы №15 Новополоцка, "Учитель года-2017" Светлана Румянцева.

"Как практикующий учитель могу сказать, что поддержка со стороны государства есть. Работать можно как для детей, так и для развития педагога. Министерство образования старается для этого сделать все необходимое. Например, новые учебники - замечательные. Их не просто приятно взять в руки, но, сравнивая с теми, когда я только пришла работать в школу 27 лет назад, - это небо и земля. Книги информативные, в них достаточно наглядного материала, хорошие дидактические комментарии. Все делается для того, чтобы процесс получения знаний был комфортным и доступным для детей", - отметила Светлана Румянцева.

По ее словам, сейчас для роста педагога есть специализированные издания, где он может публиковать свои труды, наработки. Проводятся профессиональные конкурсы, семинары, курсы. "В стране условия созданы, развиваться можно. Главное, чтобы учитель хотел это делать. Среди своих коллег я встречаю именно таких - заинтересованных людей, - отметила педагог. - Обновляются учреждения образования. Я смотрю по своему учебному заведению и всему Новополоцку. Наша школа в последний год стала технически лучше оснащена. Вижу, что для педагогов создаются условия на местном уровне. При учреждениях образования есть методические объединения учителей-предметников. Дальше - на уровне района, города. Работают областные институты развития образования. Во время пандемии в них в помощь учителям были организованы творческие группы по созданию видеоуроков, презентаций и других форм работы с детьми на расстоянии".

Рассуждая о школьниках, Светлана Румянцева подчеркнула, что учащиеся всегда были разные. "В этом возрасте у них максимализм, они и ершистые бывают. Но все конфликты должны решаться мирным путем, не рукоприкладством, а только словом. Нужно всегда обдумывать, взвешивать свои действия. Дети любят педагога не только как учителя-специалиста, но и человека, который их выслушает, поймет, даст совет. Важно, чтобы такие люди были и в школе, и в семье", - заключила она.-0-