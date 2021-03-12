В Беларуси созданы условия для развития молодежной науки и инновационного бизнеса - Шумилин

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси созданы все условия для развития молодежного научного движения и инновационного предпринимательства. Об этом заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин во время встречи с аспирантами, магистрантами, гимназистами и преподавателями учреждений образования Гомельской области - Мозырского государственного педагогического университета имени И.П.Шамякина и гимназии №51 Гомеля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

На встрече обсуждались последние достижения отечественной и мировой науки, перспективные направления профильного образования, развитие исследовательской и инновационной деятельности у студенческой и учащейся молодежи, вопросы поддержки одаренных молодых людей.

"Инициативная и талантливая молодежь, которая хочет создать что-то новое и уникальное для Беларуси, во благо страны, будет всегда поддержана нашим государством. Вы наш главный приоритет. Сегодня для развития молодежного научного движения и инновационного предпринимательства созданы все условия: в вузах работают научно-исследовательские лаборатории, динамично развивается сеть субъектов инновационной инфраструктуры, в частности технопарки, где каждый может реализовать свой личный проект - от идеи до коммерциализации", - сказал Александр Шумилин.

Ежегодно распоряжением Президента устанавливаются до 100 стипендий талантливым молодым ученым, выполняющим научные исследования и разработки в области естественных, технических, социальных и гуманитарных наук. Кроме того, ГКНТ каждый год проводит республиканский конкурс инновационных проектов, который способствует выявлению и продвижению молодых талантливых специалистов. "Конкурс проводится для реализации перспективных проектов и коммерциализации результатов научных исследований и разработок. За последние годы нам удалось объединить молодежь и активизировать ее инновационную деятельность. Собраны лучшие проекты и разработки, которые могут принести пользу нашей стране", - подчеркнул председатель ГКНТ.-0-