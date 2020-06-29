В Беларуси созданы условия для реализации молодежью своих талантов и способностей - Подоляк

29 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусская молодежь имеет все условия для реализации своих талантов и способностей. Об этом сказала корреспонденту БЕЛТА профессор кафедры медиалогии факультета журналистики БГУ, доктор филологических наук Татьяна Подоляк, которая сегодня участвовала во встрече Президента Беларуси с педагогическим активом страны.

В Беларуси много талантливых и способных юношей и девушек. "Каждый может выбрать свою будущую профессию, исходя из способностей и желаний. Доступность образования, в том числе высшего, для всех - это очень важно, - сказала Татьяна Подоляк. - За годы независимости Беларуси система образования была существенно усовершенствована. При этом в стране не пошли по пути ломки образования, а сумели сохранить и приумножить лучшие традиции высшей школы".

Татьяна Подоляк

Ученый на примере БГУ рассказала о необходимости сохранения в вузовских коллективах баланса между опытными и молодыми преподавателями и руководителями. "Убеждена, что сплав опыта и молодости дает великолепный результат в образовательном процессе", - подчеркнула Татьяна Подоляк.

Она считает важным, что обсуждение проблем дальнейшего развития образования выносится на уровень Президента, который с большим вниманием подходит ко всем нюансам этой сферы.

Татьяна Подоляк - практикующий журналист с более чем 25-летним стажем, работала в самых разных изданиях, от районок до республиканских газет. Тема ее кандидатской работы - "Духовное становление личности и средства массовой информации: конструктивные и деструктивные тенденции современной белорусской публицистики". В 2019 году защитила докторскую диссертацию "Аксиология современной белорусской журналистики". Сфера ее научных интересов - теория и методология журналистики, профессиональная этика журналиста.-0-