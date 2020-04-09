В Беларуси специалисты разрабатывают для школ словарь молодежного интернет-сленга

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси специалисты разработали для школ словарь молодежного сленга в интернете. Об этом во время круглого стола "Профилактика наркомании в молодежной среде" в пресс-центре БЕЛТА сообщил начальник отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Сергей Янковский.

По словам Сергея Янковского, правоохранительные органы и учреждения образования тесно взаимодействуют в профилактике преступности среди детей и подростков. Проводятся совместные мероприятия, милиция разрабатывает комплексно-методические рекомендации, которые затем могут использовать педагоги. "Сейчас мы работаем над словарем сленга терминов, которые применяют несовершеннолетние в сети", - рассказал представитель МВД. Словарь также направят в школы. Расчет сделан на то, чтобы разные поколения лучше понимали друг друга.

Инспекции по делам несовершеннолетних учитывают то, что современные дети давно ушли с улиц в торговые центры и другие места, где есть бесплатный wi-fi, отметил Сергей Янковский. Работа с подростками идет через соцсети, до них стараются доносить информацию о негативных последствиях употребления наркотиков, об ответственности за правонарушения, связанные с их незаконным оборотом. В таком же ключе ведется профилактика других преступлений. "Есть дети, которые не понимают, что совершают что-то плохое. Особенно это касается преступлений, связанных с интернетом, хищений с помощью компьютерной техники, внесения каких-то данных на страницы своих друзей в социальных сетях. Ребенок пошутил, но эта шутка уже отражена на страницах УК", - констатировал специалист.-0-

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