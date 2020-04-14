14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси среди священников зарегистрирован только один случай заражения COVID-19. Такую информацию журналистам сообщил Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас один такой случай в Минске. Священник сейчас находится под присмотром врачей в госпитале. Мы молимся за него", - рассказал митрополит. Он уточнил, что священнослужитель среднего возраста.

Митрополит Павел отметил, что в храмах организованы все необходимые противоэпидемические мероприятия. "Проводится дезинфекция всех предметов церковного обихода, особая дезинфекция проводится во всех храмах. Мы обязали всех священнослужителей и настоятелей в монастырях обязательно протирать все иконы, ручки на дверях. Во всех храмах священнослужители призваны совершать исповедь не персонально, а общую, сохраняя дистанцию. Причащают особым методом - отдельно приготовленными частицами святых даров. То есть все рекомендации Минздрава мы выполняем", - добавил он.-0-