В Беларуси срок самоизоляции из-за COVID-19 сокращен до 10 дней

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси срок пребывания в самоизоляции из-за COVID-19 сокращен до 10 дней. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 13 октября 2020 года №591, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

"В целях обеспечения защиты здоровья населения, предупреждения распространения инфекции COVID-19 на территории Беларуси актуализированы требования к соблюдению самоизоляции - срок пребывания в самоизоляции сокращен до 10 календарных дней", - сообщили в пресс-службе.

Гражданам в самоизоляции разрешено в случае крайней необходимости посещать организацию здравоохранения для получения экстренной и (или) неотложной медпомощи.

Постановлением расширен список лиц, на которых не распространяются требования по самоизоляции по прибытии из стран, в которых регистрируются случаи COVID-19. Это главы и члены официальных делегаций; те, кто едет через Беларусь транзитом и выедет из страны в течение суток; прибывшие из командировок; лица, которые перевозят стволовые клетки, органы для трансплантации.-0-