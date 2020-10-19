19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси станет теплее во второй половине недели, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Холодные воздушные массы с акватории Баренцева моря продвинулись далеко в южные широты. Температурный режим в Беларуси на 1-4 градуса ниже климатической нормы. В прошедшие выходные по востоку страны предзимье уже отметилось первым мокрым снегом. Здесь на непродолжительное время местами установился снежный покров высотой 1-4 см", - рассказали в Белгидромете.

Во вторник, 20 октября, погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется западный умеренный, по северо-востоку порывистый, в дневные часы в отдельных районах Витебской и Могилевской областей сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5, днем будет 5-11 градусов тепла.

Со среды, 21 октября, ситуация начнет меняться. "В Атлантике набирает силу циклон, который, смещаясь на Скандинавский полуостров, постепенно втянет в свою орбиту погоду большинства государств Европы, в том числе Беларуси. Фронтальные разделы от этого вихря принесут дожди. Увеличится и уплотнится облачность", - отметили в Белгидромете. Ночью в северных, утром и днем и в центральных районах страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 7. Днем будет 5-11 градусов тепла, по югу и западу страны - плюс 12-13.

В четверг, 22 октября, холодный воздух покинет территорию Беларуси. Погоду будут определять теплая воздушная масса и атмосферные фронты с территории Западной Европы. Будет облачно, днем с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории страны, днем местами пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется юго-западный умеренный, днем порывистый, по северу в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля. Днем будет 11-17 градусов тепла, по югу и западу страны - до плюс 18-19.

В пятницу, 23 октября, атмосферное давление вырастет, фронтальные разделы покинут территорию Беларуси, уменьшится количество облаков. Под влиянием неустойчивых воздушных масс, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется юго-западный ночью умеренный, в дневные часы порывистый. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля. Днем будет 9-15 градусов тепла, по югу - до плюс 17.

В субботу, 24 октября, местами по Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Температура воздуха ночью составит от плюс 2 по северу до 11 градусов выше нуля по югу страны. Днем будет 7-14 градусов тепла, в южных районах - до плюс 16.

В воскресенье, 25 октября, температурный фон станет ниже. Среднесуточные температуры приблизятся к своей климатической норме для конца октября.-0-

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