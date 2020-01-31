В Беларуси становится меньше пострадавших от криминала - Караев

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси становится меньше пострадавших в результате криминальных деяний. Об этом заявил сегодня министр внутренних дел на заседании коллегии ведомства по итогам работы МВД за год. Информацию об этом разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Глава МВД отметил, что число поступивших в прошлом году в органы внутренних дел заявлений и сообщений о преступлениях сократилось на 7,9%, меньше было зарегистрировано особо тяжких и тяжких преступлений (на 9,5%), снизился уровень рецидивной преступности (на 5,2%). "Самое главное, что уменьшилось количество пострадавших в результате криминальных деяний", - подчеркнул Юрий Караев.

Продолжается снижение уровня наркопреступности. В то же время остается достаточно высокой степень латентности наркомании, о чем свидетельствует рост количества изымаемых наркотиков и увеличение числа случаев с передозировками, в том числе с летальным исходом.

По словам министра, общее количество зарегистрированных преступлений в целом по стране увеличилось на 5,4%. Это в первую очередь обусловлено возросшим числом уголовно наказуемых деяний в сфере высоких технологий, а также совершенных в общественных местах и в состоянии алкогольного опьянения. Продолжает оставаться серьезной угрозой сексуальное насилие над детьми, в том числе в интернете.

Не теряют актуальности вопросы укрепления дисциплины и законности среди личного состава. Юрий Караев считает, что необходимы новые подходы к организации оперативно-служебной деятельности с учетом недопустимости ориентации на формальные статистические показатели. Недавно подписан документ о внедрении балльной системы оценки результатов работы сотрудников. Например, по итогам года у двух подразделений раскрыто одинаковое количество злодеяний по линии наркоконтроля. Сотрудники первого задерживали в основном так называемых закладчиков, а оперативники другого раскрыли целую сеть по продаже зелья и прервали его поставки в страну. Очевидно, что вклад в борьбу с преступностью последних более значителен, однако в общей массе цифр он оставался незаметным. Поэтому при равенстве численных показателей оценка второго подразделения в баллах будет намного выше.

"Сегодня для создания партнерских взаимоотношений с обществом смещаются приоритеты в критериях оценки каждой службы и сотрудника. Внедрены в практику новые подходы, ориентированные на уход от "палочной системы", определение эффективности по конечному результату без доведения каких-либо планов или нормативов", - подчеркнул Юрий Караев.-0-

МВД: в 2019 году ликвидировано 29 каналов поставки наркотиков в Беларусь Об этом заявил во время итоговой коллегии Министерства внутренних дел временно исполняющий обязанности начальника криминальной милиции МВД Анатолий Сакович.