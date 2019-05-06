В Беларуси стартовал благотворительный проект для детей с болезнями сердца

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня стартовал благотворительный проект HEART_TO_HEART для детей с болезнями сердца, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора Белорусского детского фонда Ирина Чернякова.

"Подари частицу своего тепла и заботы маленьким детским сердцам" - таков посыл масштабного благотворительного проекта. Старт ему дал одноименный интернет-челлендж, а завершит благотворительная акция в рамках женского фестиваля "Lady fest. Живи сегодня!", который в третий раз пройдет в Беларуси 25-26 мая", - рассказала Ирина Чернякова. Она подчеркнула, что команда неравнодушных людей совместно с Белорусским детским фондом ставит перед собой очень непростую задачу, но верит, что, объединив усилия, сможет помочь многим белорусским детям - тем, кто нуждается в сложнейших операциях на сердце.

Ежегодно в РНПЦ детской хирургии выполняется более 1 тыс. операций на сердце различной сложности, около половины из них - через кровеносные сосуды, остальные делаются на открытом сердце. Существенное количество маленьких пациентов имеет достаточно редкие, а подчас даже уникальные в анатомическом плане варианты патологии. Это приводит к необходимости детального изучения анатомии порока как перед операцией, так и во время самого вмешательства. Цель проекта - сбор средств на покупку программно-аппаратного комплекса 3D-печати для отдела детской кардиохирургии РНПЦ детской хирургии. Для этого достаточно перечислить любую денежную помощь на расчетный счет Белорусского детского фонда с пометкой "От сердца к сердцу". Юридические лица, решившие поддержать проект, должны будут заключить с фондом договор о безвозмездной (спонсорской) помощи, согласно указу №300 от июля 2005 года.

"Проект можно поддержать, приняв участие в интернет-челлендже. Для этого надо сделать фото или видео с изображением сердца, опубликовать его в своих аккаунтах в соцсетях с хэштегом #HEART_TO_HEART, передать эстафету бумеранга добра своим друзьям, рассказав о тысячах детских сердец, которые нуждаются в нашей помощи. Каждая жизнь - бесценна, даже та, что размером с ладошку", - отметила замдиректора фонда.

Проект организуют Белорусский детский фонд и агентство креативных проектов Twoday. Забота о здоровье детей - приоритетная задача Белорусского детского фонда. За 31 год он реализовал социально значимые медицинские программы, которые оказали помощь большому количеству детей. С РНПЦ детской хирургии фонд сотрудничает с 1990 года. За это время спасены тысячи детских жизней благодаря совместной программе "Детское сердце". Ее цель - оказание кардиохирургической помощи детям с врожденными пороками сердца, до- и послеоперационная реабилитация больных детей, помощь в приобретении медикаментов, материалов для операций, необходимого медицинского оборудования.

Сегодня РНПЦ детской хирургии работает на уровне европейских и мировых клиник. Многие кардиохирурги из РНПЦ детской хирургии входят в состав выездных международных бригад врачей в странах СНГ и дальнего зарубежья.-0-