В Беларуси стартовал конкурс молодых журналистов "Дебют"

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский союз журналистов приглашает к участию в республиканском конкурсе молодых журналистов "Дебют". Такая информация размещена на сайте Министерства информации, сообщает БЕЛТА.

Традиционно творческое состязание молодых талантов (в возрасте до 33 лет) включает такие номинации, как "Лучший репортер", "Лучший обозреватель", "Лучший фотокорреспондент, видеооператор, дизайнер (художник) в медиа", "Лучший ведущий радиопрограммы", "Лучший ведущий телепрограммы", "Лучший автор региональных и корпоративных СМИ" и "Лучший проект авторской конвергентной журналистики".

На конкурс можно отправлять работы, опубликованные в печатных СМИ, показанные по телевидению, прозвучавшие в эфире радио и размещенные в интернет-ресурсах с 1 октября 2018 по 30 сентября 2019 года. Телевизионные, радио- и интернет-материалы предоставляются на USB-флеш-накопителях или CD-дисках.

Материалы принимаются по 21 октября по адресу: 220013, Минск, ул. Сурганова, 48а, секретариат Белорусского союза журналистов.-0-