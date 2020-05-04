В Беларуси стартовал конкурс на самого экодружественного фермера с призовым фондом в 1 тыс. евро

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр экологических решений в этом году вновь проведет конкурс "Экологически дружественный фермер Балтийского региона - 2020" (Baltic Farmer of the Year Award). Победитель получит 1 тыс. евро за заботу о природе, сообщила БЕЛТА руководитель информационной службы центра Ольга Астапович.

Чтобы стать участником конкурса, надо до 17 мая подать заявку, сопроводив ее рассказом о том, какие экодружественные практики используются при ведении сельского хозяйства, как снижается нагрузка на окружающую среду.

"Мы ценим производителей, которые стараются продвигать передовые практики в своей сфере: не только выращивают продукцию, но и, реально оценивая последствия своей деятельности, стараются снижать негативное воздействие на окружающую среду, - пояснила специалист по органическому сельскому хозяйству Центра экологических решений Любомир Клепач. - Мы понимаем, что этот год выдался особенно сложным. Осенне-зимний период был рекордно теплым, почти не было снега, что может снизить урожайность. Кроме неблагоприятных природно-климатических условий свой вклад в финансовую устойчивость сельхозпредприятий вносит и пандемия коронавируса, особенно уязвимы средние и мелкие производители. Нам очень хотелось бы поддержать их, конкурс - реальная возможность такую поддержку получить".

В конкурсе могут участвовать представители фермерских и других небольших сельскохозяйственных производств, которые находятся в зоне водосбора Балтийского моря в Беларуси (Гродненская, Витебская и часть Минской и Брестской областей). Более подробные условия участия, а также заявку можно найти на сайте организаторов ecoidea.by.

Конкурс проводится в Беларуси в третий раз при поддержке Центра экологических решений и Коалиции Чистая Балтика, идея принадлежит Всемирному фонду дикой природы (WWF).-0-