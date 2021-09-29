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Общество
29 сентября 2021, 16:58

В Беларуси стартовал проект по производству удобрений на основе ТКО

Фото из архива
Фото из архива

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси приступили к реализации научного проекта, связанного с разработкой и внедрением технологии производства органического удобрения на основе органической части твердых коммунальных отходов (ТКО) и целлюлозосодержащих материалов. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Институте жилищно-коммунального хозяйства НАН Беларуси.

Проект реализуется институтом совместно с партнерами - Институтом защиты растений и Слонимским городским унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства. "В основу идеи создания данного проекта положен тот факт, что в Беларуси ежегодно образуется до 3,8 млн т ТКО, из которых порядка 38% по массе приходится на органические отходы. Это в первую очередь остатки пищи, а также садовые отходы, которые образуются в зеленых зонах, парках, скверах и на приусадебных участках домовладений", - отметили в институте.

Как добавили эксперты, органическая часть ТКО в стране практически не используется и захоранивается на полигонах, что влечет за собой ряд проблем. В процессе хранения органические отходы являются идеальной средой для размножения опасных болезнетворных микроорганизмов, а в процессе деструкции выделяют парниковые газы и другие токсичные вещества в верхние слои грунта и воздух.

"В настоящее время компостирование считается наиболее экологичной и экономически обоснованной технологией утилизации отходов. Правильно организованное полевое компостирование обеспечивает защиту почвы, атмосферы, грунтовых и поверхностных вод от загрязнения ТКО, а также обеспечивает дополнительный экономический эффект", - подчеркнули в институте. В качестве сырья для компоста будут использованы пищевые отходы после раздельного сбора жителями Слонима, зеленая масса от скашивания растительности в городе, уборки листвы, растительные остатки теплиц, а также солома зерновых с полей и древесные опилки после сортировки и измельчения древесных отходов. Для экспериментального компостирования будет заложено восемь буртов с разными вариантами закладки органических компонентов. Период созревания компоста - 3 месяца.

"Заинтересованность и участие жителей - это самый важный аспект при планировании схемы раздельного сбора отходов. Поэтому на начальном этапе сбора отходов для получения качественного сырья проводится информационная работа с жильцами. Для разъяснений были проведены встречи с ними. Также была организована раздача биоразлагаемых пакетов и специальных вентилируемых ведер для предотвращения появления запахов", - рассказали специалисты организации.

Кроме того, на специальных площадках установлены евроконтейнеры из полиэтилена высокого качества для сбора и централизованного вывоза пищевых отходов.-0-

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