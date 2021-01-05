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05 января 2021, 16:34

В Беларуси стартовал республиканский конкурс по сокращению выбросов от транспорта

Фото из архива
Фото из архива

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стартовал республиканский конкурс по сокращению выбросов от механических транспортных средств, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"Одна из главных целей проведения конкурса - мобилизация творческой инициативы работников организаций страны по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных источников. Это позволит снизить вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека", - отметили в пресс-службе.

Конкурс будет проходить по двум номинациям: для организаций с численностью механических транспортных средств от 25 до 100 единиц и организаций, у которых их 100 и более. Планируется выбрать шесть лучших организаций - по три в каждой номинации. Их наградят дипломами и выплатят поощрения.

Конкурс проводится ежегодно Минприроды и областными и Минским городским комитетами природных ресурсов и охраны окружающей среды. Для участия в соревновании организациям нужно до 15 февраля направить отчет по установленной законодательством форме в комитет по месту нахождения.

Порядок организации конкурса определен постановлением Минприроды от 29 августа 2019 года №27.-0-

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