В Беларуси стартовала акция "Безопасность - в каждый дом"

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня стартовала акция "Безопасность - в каждый дом". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Основными причинами возникновения ЧС в жилом секторе по-прежнему остаются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации печного отопления и электрооборудования, детская шалость. Статистика свидетельствует, что более половины происшествий возникает по вине людей, которые не знали или безответственно отнеслись к выполнению правил пожарной безопасности. Чтобы еще раз привлечь внимание жителей к этой теме, а также проблеме гибели в огне, с 24 января по 11 февраля в республике пройдет акция "Безопасность - в каждый дом", - рассказали в пресс-службе.

Акция пройдет в три этапа. На первом из них - с 24 по 28 января - в центре внимания будут лица, злоупотребляющие алкоголем и ведущие асоциальный образ жизни, а местами проведения станут отделения дневного пребывания наркодиспансеров, опорные пункты, а также центры безопасности. "Трезвый взгляд на безопасность" - именно под таким девизом объединят свои усилия в профилактике пожаров пропагандисты МЧС, представители Красного Креста, УВД, духовенство, БРСМ, БДПО, ветераны МЧС и добровольцы.

На втором этапе, который пройдет с 31 января по 9 февраля, внимание организаторов акции сместится на престарелых граждан с активной жизненной позицией, жителей сельских населенных пунктов, а также студентов вузов, лицеев и колледжей. Для целевой аудитории золотого возраста запланировано мероприятие "Скарбонка бяспекi", которое пройдет на базе сельских домов культуры. Будут работать интерактивные площадки, пройдут игры и квесты. Не оставят без внимания старшее поколение и в территориальных центрах социального обслуживания. Спасатели подготовили немало интересных тематических мероприятий, в том числе интерактивные игры "Поле чудес с МЧС", "Назови цену", "Секрет безопасности" и дискотека "Кому за…".

Для молодежи пропагандисты МЧС тоже подготовят немало интересного. Студенты и учащиеся выпускных классов станут участниками ток-шоу "Диалог", в котором постараются найти решения существующих проблем в области безопасности жизнедеятельности. Не обойдется без игры "Где логика?", в которой нужно связать с правилами безопасного поведения зашифрованные на слайдах слова, и "Брейн-ринга", где участники в течение минуты ответят на вопросы, касающиеся правил безопасности. В игре-конкурсе "Детективное агентство МЧС" ребята пройдут ряд заданий, связанных с вопросами безопасности.

Молодых людей ждет занятие по причинам возникновения ЧС "Формула безопасности", где из указанных в презентации предметов необходимо будет составить "Формулу безопасности" и не допустить пожар в здании. В "Музыкальной битве за безопасность", поочередно послушав фонограммы известных песен, участникам предстоит объединить их названия либо строки и вывести постулаты безопасности.

Завершающий третий этап акции пройдет с 10 по 11 февраля. Традиционно пропагандисты МЧС развернут интерактивные площадки в местах массового пребывания людей: торговых центрах, открытых площадках, учитывая соблюдение эпидемиологических норм.

Во время акции также будут использованы и возможности работы в онлайн-формате через социальные сети и мессенджеры. Занятия, лекции через интернет, адресная рассылка буклетов и корреспонденции, телефонное общение в формате "На связи спасатели…" для людей с ограниченным контактом и многое другое. Самые активные участники акции получат подарки от МЧС, в числе которых - АПИ.-0-