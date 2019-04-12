В Беларуси стартовала акция БРСМ "Биография молодости нашей"

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня стартовала акция Белорусского республиканского союза молодежи "Биография молодости нашей", сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Центрального комитета ОО "БРСМ" Олег Дикун.

"Мы будем создавать летопись студотрядовского движения от начала его зарождения в 1963 году и до нашего времени. Через истории людей, которые работали в студотрядах, внесли свой вклад в развитие движения, мы постараемся передать дух того времени. Мы хотим показать, что студотрядовское движение - это не просто какое-то абстрактное понятие, что это жизнь и работа каждого его участника, именно от этих людей зависит будущее движения", - рассказал Олег Дикун.

По его словам, ветераны студотрядовского движения могут приносить свои истории и другие материалы в территориальные комитеты БРСМ или направлять по адресу: Минск, улица Карла Маркса, 40 в Республиканский штаб студенческих отрядов. "Можно приносить фотографии, видеоматериалы, которые будут оцифрованы. Мы будем очень рады, если нам подарят какие-то памятные вещи тех времен, относящиеся к студотрядам. К примеру, на БАМе делали символические деревянные или металлические ключи от нового построенного города. Очень много в разные годы выходило значков студотрядовского движения, хотелось бы собрать их полную коллекцию. Можно приносить медали, бойцовки. Ведь когда-то каждый боец носил такую куртку, вместе с тем их сохранилось очень мало", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.

Сегодня бойцы студотрядов в год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков высадили 75 яблоневых саженцев. "Это подтверждение тому, что студотрядовское движение живет, развивается и молодое поколение продолжает трудовой почин ветеранов движения", - подчеркнул Олег Дикун.

Союз молодежи совместно с Министерством образования также приступил к созданию книги об истории студотрядовского движения. Планируется, что она увидит свет уже в этом году. В книгу войдут материалы, собранные во время акции "Биография молодости нашей".-0-